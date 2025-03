OM ‍: Jul au Vélodrome, Marseille n'en peut plus

Dans : OM.

Par Corentin Facy

C’est devenu un rituel au Vélodrome les soirs de victoire, le morceau « Wesh alors » du rappeur Jul raisonne et est repris par le public. Mais ce qui était un « one-shot » amusant et inattendu après la victoire contre l’OL début février commence à devenir une habitude lassante.

Le 2 février dernier, l’OM battait l’OL au Vélodrome au terme d’un match au scénario fou. L’ivresse était totale chez les supporters marseillais, lesquels ont repris avec ferveur le titre « Wesh alors » de Jul, envoyé à la surprise générale par le club phocéen pour fêter la victoire. Ce qui était initialement un one-shot est devenu une habitude puisque l’Olympique de Marseille, dont Jul est l’un des partenaires officiels, a lancé ce titre pour fêter la victoire contre l’ASSE le 15 février puis ce dimanche après le succès face à Nantes. Mais l’effervescence en tribunes n’est plus vraiment la même et chez les supporters, on se demande s’il ne vaut mieux pas stopper les bonnes choses avant qu’elles ne soient gâchées par une réelle lassitude.

Quand tout le Vélodrome chante en coeur « 𝘞𝘦𝘴𝘩 𝘈𝘭𝘰𝘳𝘴 » lors de OM-OL 😳



Marseille c’est vraiment une ville à part !

pic.twitter.com/Ln3ss2ACGc — Midi/Minuit (@midiminuit__) February 3, 2025

« Arrête avec wesh alors @OM_Officiel. C’était EXTRAORDINAIRE quand ils l’ont sorti contre Lyon, vraiment ça passait incroyablement bien mais justement si t’abuses y’a vraiment plus aucune saveur je trouve » a notamment publié l’internaute TopLu28, suivi par une forte communauté marseillaise sur X avec 7.000 followers. Des supporters olympiens qui sont plus d’accord avec ce constat. « Amplement d’accord. C’était hyper spontané contre Lyon et ça matchait trop bien avec la fin de match. Mais là y a rien de naturel franchement bof », Je te jure contre Lyon c’était bien mais là…contre Nantes… C’est limite logique qu’on les tape » ou encore « J’ai coupé direct dès que ça l’a lancé, horrible. C’était sympa et surprenant contre Lyon mais si ça force comme ça à chaque match on souffle » publient les supporters olympiens sur les réseaux.

Certains sont plus tempérés, estimant que le morceau de Jul n’est pas un problème en soit, mais doit simplement servir à fêter les grandes soirées, lors des matchs contre l’OL, Monaco, Nice ou le PSG par exemple. Voilà en tout cas un débat qui n’a pas fini de faire parler à Marseille, où le rappeur de 35 ans est indiscutablement l’artiste musical le plus écouté.