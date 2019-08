OM : Juan Miranda tout proche de Marseille !

Dans : OM, Mercato, Liga.

C'est le quotidien catalan Sport qui l'affirme ce dimanche soir, un accord est imminent entre le FC Barcelone et l'Olympique de Marseille pour un prêt de Juan Miranda au club phocéen. Andoni Zubizarreta aurait en effet fait le forcing afin que le jeune défenseur de 19 ans vienne rejoindre l'effectif d'André Villas-Boas avant la fin de la semaine prochaine. Du côté du Barça, on est favorable à cette opération, car cela permet de confier le joueur issu de la Masia à un coach de prestige et dont les méthodes de travail conviennent au club catalan.

La Juventus est également intéressée par Juan Miranda, mais le FC Barcelone semble préférer confier son défenseur à l'OM, sachant qu'il aura évidemment plus de temps de jeu à Marseille plutôt qu'à la Vieille Dame. L'affaire pourrait donc se régler rapidement, et dans des conditions économiques qui conviennent à l'Olympique de Marseille.