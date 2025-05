OM ‍: Joueur de la saison, Benatia accepte son départ

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Elu « joueur de la saison » au Panathinaikos, Azzedine Ounahi a peu de chances de revenir à l’OM cette saison. Le club grec et Marseille tentent de s’entendre sur le prix du transfert de l’international marocain.

En situation d’échec à l’Olympique de Marseille, Azzedine Ounahi a été prêté au Panathinaikos lors des dernières heures du mercato estival en septembre 2024. Un prêt qui ressemblait à une solution de dernière minute pour l’international marocain, qui a finalement profité de cet exil en Grèce pour retrouver des couleurs. Auteur de 5 buts et de 7 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, Azzedine Ounahi a été élu joueur de la saison par les supporters du Panathinaikos.

❗️Azzedine Ounahi a été élu joueur de la saison du Pana. pic.twitter.com/VpajSyU0hs — Massilia Zone (@MassiliaZone) May 16, 2025

Autant dire que pour le club grec, la priorité cet été sera de trouver un accord avec l’OM pour conserver le joueur. Medhi Benatia et Pablo Longoria n’y sont pas opposés, à condition toutefois de trouver un accord satisfaisant. Et ce n’est pas le cas pour l’instant puisque selon les informations du média Le360 Sport, le Panathinaikos a soumis une première offre de seulement 5 millions d’euros aux dirigeants de l’Olympique de Marseille. Dans ce dossier, le club phocéen n’aura pas les yeux plus gros que le ventre, mais Medhi Benatia souhaite au moins récupérer l’argent investi par l’OM pour le faire venir en provenance d’Angers fin 2022, à savoir 10 millions d’euros.

L'OM et le Panathinaikos loin d'un accord

Les négociations vont donc se poursuivre entre les deux clubs, et l’espoir de trouver un accord existe. Il va en revanche falloir que le Panathinaikos fasse un réel effort pour conserver celui qui a sublimé l’équipe de Rui Vitoria cette saison avec un rôle clé au milieu de terrain, tant dans la récupération du ballon que dans l’élaboration du jeu. A Marseille, on attend désormais que le club grec revienne à la charge avec une offre supérieure alors que Roberto De Zerbi ne compte absolument pas sur Azzedine Ounahi pour la saison prochaine.