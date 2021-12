OM : Jorge Sampaoli chauffe Frank McCourt avant le mercato

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Malgré une première partie de saison convaincante, Jorge Sampaoli, l’entraîneur de l’OM, aimerait obtenir du renfort lors du mercato hivernal.

Deuxième de Ligue 1 avant la dernière journée de l’année 2021, l’Olympique de Marseille a soufflé le très chaud et le tiède lors de la première partie de saison. Eliminé dès la phase de groupes de l’Europa League, l’OM a néanmoins un parcours très honorable en Ligue 1 avec une place de dauphin du PSG malgré un match de plus à disputer contre l’OL au Groupama Stadium. Le bilan est donc positif mais Jorge Sampaoli se veut perfectionniste. L’Argentin vise toujours plus haut, raison pour laquelle il aimerait que son effectif soit renforcé au mois de janvier. En conférence de presse avant la réception du Stade de Reims au Vélodrome mercredi soir, Jorge Sampaoli a expliqué que selon lui, il manquait encore deux à trois joueurs pour que son effectif soit véritablement complet et compétitif.

Sampaoli aimerait des recrues au mercato hivernal

« Cela fait trop longtemps que le club n’a pas répondu aux attentes du public. Il y a toujours des exigences populaires autour du club. Nous sommes arrivés après des incidents violents. Je lie toutes ces exigences à mes demandes pour le marché des transferts. Il y a un budget qui ne dépend pas de moi, on pense qu’il nous manque deux ou trois joueurs pour compléter cet effectif, on aimerait le faire en janvier. Si le club peut le faire c’est bien, sinon on fera avec les joueurs à disposition » a expliqué Jorge Sampaoli, lequel a par ailleurs été interrogé sur la situation de Steve Mandanda, qui a demandé un entretien avant de prendre une décision sur un éventuel départ selon RMC. « Je pense que c‘est plus à lui de répondre à cette question, il ne m’a rien dit. Il ne m'a transmis aucune inquiétude à ce sujet » a éludé Jorge Sampaoli, qui n’avait pas vraiment envie de s’étendre sur le sujet. Entre possible départ de Mandanda, éventuel prêt de Luis Henrique et volonté de recruter deux à trois joueurs, le mercato hivernal devrait être mouvementé à Marseille. D'autant que deux joueurs régulièrement titularisés par Sampaoli lors des dernières semaines ont de grandes chances de partir à la CAN avec le Sénégal au mois de janvier : Pape Gueye et le buteur du match à Strasbourg il y a deux semaines, Bamba Dieng.