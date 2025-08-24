OM ‍: Jonathan Rowe signe à Bologne (off)

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’Olympique de Marseille a officialisé ce dimanche midi la signature de Jonathan Rowe à Bologne. Impliqué dans la bagarre avec Adrien Rabiot à Rennes il y a une semaine, l’ailier anglais était déjà en instance de transfert. Cet épisode a accéléré son départ et c’est le club italien qui en a profité. Selon les sources, l’OM a réussi à tirer près de 20 millions d’euros bonus compris du départ de Jonathan Rowe.