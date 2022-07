OM : Jonathan Clauss transféré à Marseille, négociations lancées

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Désormais international tricolore, Jonathan Clauss pourrait quitter le RC Lens durant ce mercato. Le nom de l'Olympique de Marseille est désormais évoqué.

A un an de la fin de son contrat avec le RC Lens, Jonathan Clauss est un joueur très convoité, le milieu de terrain sortant d’une saison d’autant plus superbe que cela s’est concrétisée par une première convocation en équipe de France en mars dernier contre la Côte d’Ivoire. Agé de 29 ans, Clauss est donc en position de changer de club durant l’été, et c’est en connaissance de cause que l’Olympique de Marseille se penche actuellement sur le dossier d’un joueur désormais estimé à 15 millions d’euros, deux ans après arrivé libre à Lens en provenance du club allemand de Bielefeld. Ce samedi, Fabrizio Romano sonne la charge et a mis en alerte les supporters de l’OM en évoquant la présence très affirmée du club phocéen dans un possible transfert de Jonathan Clauss. « L’Olympique de Marseille a une offre prête pour signer Jonathan Clauss de Lens. Des discussions sont en cours pour aboutir à un accord », explique le journaliste italien spécialiste du mercato.

Clauss à l'OM, ça se discute

Excl: Olympique Marseille have an opening bid ready to sign Jonathan Clauss from Lens. Talks now ongoing to reach an agreement. 🚨🔵 #OM



Again - Mertens and Dybala are not in the list for OM this summer, as things stand. #TeamOM pic.twitter.com/5Gf7PhTiIb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 9, 2022

Evoquant toujours l’Olympique de Marseille, Fabrizio Romano affirme que Dries Mertens et Paulo Dybala ne sont pas sur les tablettes de Pablo Longoria lors de ce mercato, mais il précise, et c’est important que c’est « en l’état actuel des choses ». Autrement dit, si l’OM ne travaille pas sur les deux attaquants, rien n’est définitif concernant deux joueurs qui sont totalement libres, Mertens n’ayant pas été prolongé à Naples, tout comme Dybala à la Juventus. Pour en revenir à Jonathan Clauss, ce dernier n'avait pas caché qu'il pourrait être tenté de signer à Marseille, surtout pour jouer l'Europe : « J'ai un contrat jusqu'en 2023. Je pense être là à la reprise. Des discussions, je les découvre comme beaucoup. On me pose souvent la question. Tant que je n'ai pas de contrat sur la table et de discussions avec Lens. Cela va être un moment-clé de ma carrière. Des envies d'aller ailleurs ? Oui, mais ça dépend où et pourquoi. L’intérêt de l’OM ? Je l'ai découvert comme vous. Je n'en avais aucune idée. Jouer une Coupe d'Europe, c'est un objectif dans ma vie personnelle. »