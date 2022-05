L’OM veut le recruter, Jonathan Clauss répond

Dans : OM.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un latéral droit, l’OM a fait de Jonathan Clauss l’une de ses grandes priorités cet été au mercato.

Meilleur latéral droit de la saison en Ligue 1, Jonathan Clauss est un joueur qui a la cote à l’approche du mercato. En fin de contrat avec le RC Lens dans un an, l’international tricolore est ciblé par l’Atlético de Madrid, Chelsea ou encore l’OGC Nice. Dauphin du PSG et directement qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille est également intéressé. Interrogé par L’Equipe, le défenseur des Sang et Or a découvert l’intérêt de l’OM. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Jonathan Clauss n’est pas insensible à l’intérêt de Marseille à son égard. Le défenseur de l’Equipe de France reconnait par ailleurs qu’un départ de Lens durant l’intersaison est quasiment inévitable, ce dont se doutent d’ores et déjà les supporters nordistes.

Jonathan Clauss pas insensible à l'intérêt de l'OM

« J'ai un contrat jusqu'en 2023. Je pense être là à la reprise. Des discussions, je les découvre comme beaucoup. On me pose souvent la question. Tant que je n'ai pas de contrat sur la table et de discussions avec Lens. Cela va être un moment-clé de ma carrière. Des envies d'aller ailleurs ? Oui, mais ça dépend où et pourquoi. L’intérêt de l’OM ? Je l'ai découvert comme vous. Je n'en avais aucune idée. Jouer une Coupe d'Europe, c'est un objectif dans ma vie personnelle. (...) Partir pour partir, ça ne m'intéresse pas. Si c'est partir pour découvrir quelque chose de solide avec un gros projet sportif, ça va être compliqué de dire non. Je laisse le temps faire. Quand les discussions avanceront correctement et qu'on sera tous d'accord sur mon avenir, tout le monde le saura » a lancé Jonathan Clauss, pas insensible au sujet de l’intérêt de l’OM à son égard et qui écoutera avec la plus grande attention une éventuelle proposition de la part de Pablo Longoria et de Jorge Sampaoli pour rejoindre Marseille.