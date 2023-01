OM : Jonathan Clauss reste à Marseille, Madrid abandonne

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Atlético Madrid pensait pouvoir convaincre Pablo Longoria de lui céder Jonathan Clauss lors de cette fin du mercato d'hiver. Le club espagnol sait désormais à quoi s'en tenir.

Transféré l’été dernier du RC Lens à l’OM, Jonathan Clauss est actuellement out en raison d’un souci aux adducteurs, mais le défenseur marseillais sait que plusieurs clubs européens espèrent toujours pouvoir le faire signer. Et c’est notamment le cas de l’Atlético Madrid, qui en 2022 lorgnait déjà sur l’international tricolore avant que ce dernier rejoigne l’Olympique de Marseille. Ces derniers jours, les Colchoneros sont revenus à la charge auprès de Pablo Longoria afin de savoir si le dirigeant phocéen était disposé à accepter une offre de prêt de Jonathan Clauss moyennant une option d’achat. Dans un premier temps, les responsables madrilènes ont adressé une proposition avec une option à 9 millions, puis une nouvelle avec 12 millions d’euros.

Jonathan Clauss ne veut pas quitter l'OM

Mais cela n’a pas été suffisant pour faire changer d’avis l’OM et le latéral, lequel a fait savoir à son club actuel qu’il n’avait nullement l’intention de partir après seulement six mois à Marseille. Pablo Longoria a donc prévenu l’Atlético Madrid de sa réponse définitive et à en croire L’Equipe, Diego Simeone a compris qu’il ne pourrait pas compter sur Jonathan Clauss dans son effectif pour finir la saison. Le club espagnol a donc définitivement lâché l’affaire et ne tentera pas une ultime offensive avec une nouvelle offre dans les dernières heures du mercato. Cependant, les Colchoneros pourraient revenir à la charge dès le prochain mercato d'été, Jonathan Clauss ayant un contrat jusqu'en 2025 avec l'Olympique de Marseille. Pas certain que la réponse de Pablo Longoria change.