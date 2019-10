OM : Jérôme Rothen a une mesure XXL pour sauver Marseille

Dans : OM.

En ce moment, l’Olympique de Marseille traverse une grosse période de doutes. La faute à qui, entre les joueurs, le staff et la direction ?

Un tour et puis s’en va. Éliminé dès les seizièmes de finale de la Coupe de la Ligue, qui était pourtant l’un des objectifs de la saison, le club phocéen est dans le dur. Avec une seule victoire en sept matchs, et surtout trois défaites lors des quatre dernières sorties, l’OM s’est compliqué la vie. Septième de Ligue 1, à deux unités du podium, la formation d’André Villas-Boas est pourtant toujours en place en championnat. Mais après quelques jours délicats, entre la déroute au PSG dimanche (0-4) et l’élimination à Monaco mercredi (1-2), les critiques fusent. Si l’entraîneur portugais en prend pour son grade, comme sa direction, les joueurs sont un peu épargnés. Pas forcément à juste titre, selon Jérôme Rothen.

« Les joueurs de l’OM doivent être exemplaires et professionnels. Cette équipe souffre d’un recrutement affligeant. Ils n’ont pas recruté des joueurs capables de mettre Marseille dans le haut du tableau. Payet, Strootman… Les cadres ne sont pas là. Les jeunes doivent être encadrés. Rongier a par exemple pris l’OM pour une finalité, mais ça ne doit jamais être le cas. Ces joueurs n’ont pas le niveau pour Marseille. L’OM doit avoir autre chose. Marseille rentre dans le rang car ils n’ont que des joueurs moyens et sans ambition. Cette défaite en Coupe de la Ligue contre Monaco, c’est un scandale. On est indulgents sur l'attitude de ces joueurs-là. Tous les joueurs qui sont décevants, il faut faire razzia. Une année de transition, tu mets les jeunes ! Ils vont bouffer la pelouse, ils seront peut-être moins bons, Marseille ne sera peut-être pas européen, mais au moins, ça te servira pour les années futures », a lancé le consultant de RMC, qui sait très bien que cette mesure ne passerait pas auprès des supporters marseillais...