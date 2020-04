OM : Jérémy Morel joueur le plus sous-côté de L1 ?

Dans : OM.

Steve Mandanda a rendu un joli hommage à Jérémy Morel, joueur souvent conspué lors de son passage à l'OM mais qui a fini par inverser la tendance.

Il fait partie de ces joueurs discrets de Ligue 1 qui font néanmoins l’unanimité partout où il passe. C’est le cas de Jérémy Morel, ancien latéral prometteur de Lorient qui s’est au départ cassé les dents du côté de l’Olympique de Marseille. Alors que l’on pensait son aventure terminée à l’OM, l’arrivée de Marcelo Bielsa lui a permis d’avoir une seconde jeunesse. L’entraineur argentin l’a placé au poste de défenseur central, ce qui n’était pas évident en raison de son gabarit, avec une réussite indéniable. Dès lors, Jérémy Morel a répondu aux attentes, se retrouvant même à l’OL après avoir été si souvent critiqué à Marseille, avant de terminer sa carrière du côté de Rennes avec toujours autant de régularité et d’abnégation. De quoi forcer l’admiration de Steve Mandanda, son ancien coéquipier, qui en a fait de lui le joueur le plus sous-côté de la décennie.

« Là tout de suite, il y en a un qui me vient à l'esprit parce que je sais qu'il a eu une année difficile, qu'il a morflé avec les supporters et pour moi il ne le méritait pas : c'est Jérémy Morel. Pour nous c'était un soldat, quelqu'un de fiable pour l'équipe et qui répondait toujours présent et performant quand le coach faisait appel à lui. J'en oublie peut-être mais si je dois en citer un c'est lui », a confié le gardien champion du monde dans les colonnes du Phocéen. Un bel hommage qui ira certainement droit au coeur de Jérémy Morel, que les supporters de l’OM ont commencé à apprécier au moment où il arrivait en fin de contrat. Jusqu'ici, le défenseur actuellement à Rennes avait surtout eu son moment de gloire avec son fameux tacle de la tête en mode saumon lors de son époque lyonnaise.