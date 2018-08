OL : Morel dévoile d'où vient son célèbre tacle saumon

Dans : OL, Ligue 1.

Depuis vendredi soir, Jérémy Morel est une vedette des réseaux sociaux et cela grâce à un geste plutôt étonnant lors de la rencontre entre l'Olympique Lyonnais et Strasbourg. Déjà baptisé tacle saumon, cette intervention en pleine surface du défenseur de l'OL sur Ludovic Ajorqué, allongé sur le sol, a rapidement fait réagir Twitter. Et ce samedi, Jérémy Morel a commenté et expliqué la genèse de son geste : « Technique d’ancien Merlu pour remonter le courant 🌊🐟 👋🏼 ». Quoi qu'il en soit, le défenseur lyonnais peut désormais donner son nom à ce tacle saumon qui fera date.