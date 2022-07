OM : Jacques Cardoze viré, le bazar continue !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le mercato est assez calme à l’OM pour l’instant mais les chamboulements se multiplient au sein du club.

Il y a deux semaines, Jorge Sampaoli a claqué la porte à la surprise générale en démissionnant de son poste d’entraîneur de l’Olympique de Marseille. L’ancien sélectionneur de l’Argentine a laissé sa place à Igor Tudor, nommé seulement deux jours après le départ de Jorge Sampaoli par le président olympien Pablo Longoria. Le Croate, ancien entraîneur de l’Hellas Vérone, est arrivé à Marseille avec un staff complet incluant le champion du monde 2006 Mauro Camoranesi. Mais au bout d’une semaine au côté d’Igor Tudor, l’ex-milieu de la Juventus Turin a lui aussi claqué la porte. Les chamboulements sont nombreux à Marseille ces dernières semaines et selon le compte insider @Treize013, cela va se poursuivre au niveau administratif puisque le directeur de la communication Jacques Cardoze est sur la sellette.

Cardoze, un proche de Longoria sur la sellette

Beaucoup de décisions défavorables contre nous ce soir. Et jamais de consultation de la VAR : Penalty non sifflé ? Hors jeu ? Faute sur Paul Lopez ? Ces traitements inégaux d’un match à l’autre ne peuvent que nourrir la frustration et l’incompréhension. @OM_Officiel #OMOL — Jacques Cardoze (@JacquesCardoze) May 1, 2022

L’ancien journaliste de France 2 a eu un rôle prépondérant à l’Olympique de Marseille en 2021-2022 en raison des nombreux évènements ayant émaillé la saison du club phocéen. Lors des incidents à Nice ou à Lyon, il a par exemple été le porte-parole de la direction marseillaise et plus particulièrement du président Pablo Longoria. Systématiquement au côté du président de l’OM lors des matchs la saison dernière, Jacques Cardoze semblait être un intime de l’Espagnol. Pour des raisons encore inconnues, il pourrait finalement perdre sa place et serait sur le point d’être remplacé. Une décision qui n’a pas encore été officialisée par l’Olympique de Marseille, qui a totalement chamboulé son organigramme ces dernières semaines avec la nomination de Javier Ribalta au poste de directeur du football mais également avec une refonte complète de l’organisation en ce qui concerne la formation. Pablo Longoria l’a répété, il veut construire le projet le plus cohérent à Marseille et visiblement, cela passe par de profonds changements, lesquels ne font pas que des heureux.