OM : Jacques Cardoze promet du lourd au mercato

L'Olympique de Marseille disputera la saison prochaine la Ligue des champions. Jacques Cardoze, directeur de la communication du club phocéen, s'est voulu rassurant concernant le mercato estival.

L'OM a vécu un samedi soir de folie contre le RC Strasbourg pour le compte de la dernière journée de Ligue 1. En feu, les hommes de Jorge Sampaoli ont étrillé les Alsaciens et ont eu le brin de réussite qu'il fallait avec le match nul de Monaco à Lens. Du coup, l'OM jouera bien la prochaine Ligue des champions et ce, sans passer par le moindre tour préliminaire. Alors que la saison vient à peine de s'achever, on se demande déjà qui viendra renforcer les rangs phocéens cet été. Car Jorge Sampaoli a prévenu, il serait dommage de disputer la C1 sans un recrutement ambitieux. Déjà, Boubacar Kamara est parti à Aston Villa et il n'est pas sûr que William Saliba, prêté par Arsenal, soit conservé. Il faut donc rassurer du côté de la direction de l'OM. C'est ce que vient de faire Jacques Cardoze, directeur de la communication du club.

Cardoze annonce un recrutement de qualité pour l'OM

𝐀𝐮 𝐫𝐞𝐯𝐨𝐢𝐫 𝐁𝐨𝐮𝐛𝐚 👋💙



Après 17 années sous les couleurs olympiennes, 𝐁𝐨𝐮𝐛𝐚𝐜𝐚𝐫 𝐊𝐚𝐦𝐚𝐫𝐚 s’engage avec @AVFCOfficial.



🤝 Merci et bonne chance pour la suite @boubaKamara_4 pic.twitter.com/KLiazsrfRk — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 23, 2022

Au micro de France Bleu Provence, Jacques Cardoze est apparu serein et demande de faire confiance à Pablo Longoria, qui aura une logique bien claire sur le marché des transferts cet été : « Pour le moment, William Saliba n'est pas parti. Il a dit lui-même qu'il avait très envie de rester et il faut laisser Pablo Longoria travailler et négocier tout ça. Rien n'est impossible. On se renforcera avec de bons joueurs. Pablo Longoria a toujours été très clair là dessus : il vise des jeunes joueurs qui sont en capacité de s'améliorer et de se bonifier avec Sampaoli et avec des joueurs séniors comme Payet. C'est principalement cela qu'il voudra faire ». Pour le moment, l'OM a déjà bouclé le recrutement de Samuel Gigot (défenseur central) en provenance du Spartak. A Pablo Longoria et son équipe de désormais acter des signatures qui pourront faire franchir un palier à l'OM, peu à l'aise lors de ses dernières apparitions en Ligue des champions, compétition toujours spéciale pour le peuple olympien. Aux dernières nouvelles, Jonathan Clauss et Seko Fofana (RC Lens) sont dans les petits papiers de l'OM.