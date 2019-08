OM : Invendable ! Cette erreur XXL se paie cash à Marseille !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

L'Olympique de Marseille espérait profiter de ce mercato pour remettre ses comptes dans le vert grâce à des ventes, mais également le départ de joueurs ayant un salaire conséquent. Et tout en haut de la liste, on trouve bien évidemment Kevin Strootman, arrivé dans l'allégresse générale à l'OM lors du marché des transferts 2018 pour 28ME, avec cinq ans de contrat et un salaire de 500.000 euros par mois. Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta pensaient rapidement aboutir à un transfert du milieu néerlandais histoire de tourner la page. Mais à moins de deux semaines de la fin du mercato, non seulement Kevin Strootman est toujours dans l'effectif d'André Villas-Boas, mais en plus l'hypothèse de le voir partir se réduit de jour en jour.

Pire encore, après avoir pris la température du marché, l'Olympique de Marseille est désormais persuadé qu'aucun club ne veut s'offrir sous forme d'un transfert sec Kevin Strootman affirme L'Equipe. Et donc, si l'OM veut réellement se séparer de ce dernier, alors il faudra forcément le prêter et probablement payer une partie de son salaire. De quoi évidemment faire tousser dans les bureaux de la Commanderie où on semble avoir compris qu'il allait être difficile de se soulager du poids financier énorme que représente Kevin Strootman.