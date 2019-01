OM : Insulté à la Commanderie, Rudi Garcia n’est pas tiré d’affaire

Dans : OM, Ligue 1.

Vainqueur de son match à Caen (0-1) dimanche dernier, l’Olympique de Marseille a mis fin à une série inquiétante.

Avant cette 21e journée de Ligue 1, les hommes de Rudi Garcia restaient sur neuf rencontres sans victoire toutes compétitions confondues. Un énorme soulagement pour l’entraîneur olympien, plus souriant lors de sa conférence de presse ce mercredi, à deux jours de la réception du LOSC. Outre ce succès, on imagine que la signature de l’attaquant Mario Balotelli représente une excellente nouvelle pour Garcia. Mais il en faudra beaucoup plus pour calmer les supporters.

La preuve la nuit dernière, lorsque des fans ont de nouveau tagué les murs de la Commanderie et des alentours. « Victoire ou défaite, ça change rien, Garcia dégage », peut-on lire sur les photos relayées par le journaliste de L’Equipe Mathieu Grégoire. Qualifié de « coach véreux », l’ancien entraîneur de la Roma reste dans le viseur des supporters qui lui réserveront un nouvel accueil hostile vendredi soir au Vélodrome…