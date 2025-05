OM ‍: Injustice ‍! Les supporters à fond avec Greenwood

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Mason Greenwood a regagné le coeur des supporters de l'OM en étant... pas sélectionné pour le titre de joueur de la saison par l'UNFP.

Interpellé par les supporters marseillais avant le match face à Montpellier, Mason Greenwood a visiblement compris le message et a démontré une motivation certaine pour bien terminer la saison avec l’OM. Le trou d’air aurait pu être évité, mais l’ailier anglais reste jeune et perfectible, et le fait de n’avoir qu’un match par semaine et un début de saison canon ont clairement perturbé sa régularité et sa motivation au coeur de l’hiver. Néanmoins, avec son statut de deuxième meilleur buteur de la Ligue 1, sa touche technique et ses buts parfois splendides, l’ancien de Manchester United a régalé cette saison. Les supporters marseillais se sont enflammés sur ses actions, et ils auraient clairement aimé le voir récompensé en étant au moins nominé pour le titre de meilleur joueur de la saison. Aucun marseillais n’a eu cet honneur, qui sera réservé à Rayan Cherki ou un des joueurs du PSG, probablement Ousmane Dembélé. La présence de joueurs comme Rayan Cherki ou Désiré Doué a eu le de don de hérisser le poil des fans de l’OM, pour qui leur ailier est clairement victime d’une injustice.

Désiré Doué et pas Mason Greenwood ?

« Je n’ai pas toujours été avec toi cette saison quand tu trainais les pieds, mais c’est incroyable qu’aucun Marseillais, Rabiot ou Greenwood ne soit retenu », « l’OM n’existe pas pour la LFP », « Corruption », « Doué a fait trois bons mois, Greenwood en a fait deux mauvais », « Footballistiquement, Greenwood a sa place », ont même lancé, un brin taquin, certains supporters de l’OM sur les réseaux sociaux. En tout cas, entre son regain de forme sur les derniers matchs et cette situation vécue comme une injustice, l’Anglais s’est remis les supporters dans la poche ce qui n’était plus vraiment le cas au sortir de l’hiver. Greenwood, que l’on dit très sensible aux avis et aux réactions sur ses performances et son comportement, en prendra certainement bonne note au moment de faire son choix sur son avenir en fin de saison.