OM : Incroyable, Zubizarreta n'est pas parti et négocie des contrats !

Le communiqué de presse ne laissait aucune place au doute, l’OM et Andoni Zubizarreta ont cessé de collaborer il y a plus d’une semaine désormais. La réalité est différente.

Le directeur sportif basque a été salué pour son travail, et a livré un message d’adieu et de remerciements. Avant ce genre d’annonce, un accord a généralement été trouvé pour terminer le contrat en cours, surtout que le communiqué de presse faisait état d’un départ à l’amiable. Mais ce vendredi, Zubizarreta est toujours sous contrat avec l’OM, preuve que rien n’a été scellé. Et pire, le dirigeant continue de travailler pour ses dirigeants. La Provence, dans un article sur la bouillabaisse à l'OM, révèle ainsi que l’ancien gardien de but, qui ne veut certainement pas se mettre en faute sachant le goût du club pour les licenciements provoqués, se penche comme à son habitude sur des dossiers, et notamment des discussions sur des premiers contrats des jeunes.

Une situation lunaire, puisqu’il n’y a qu’à imaginer la tête du jeune stagiaire ou aspirant amené à discuter de son futur contrat avec un directeur sportif dont le départ a été officiellement annoncé il y a une semaine. Même chose pour son adjoint Albert Valentin, qui devait prendre la porte avec lui, mais n’a toujours pas trouvé d’accord écrit pour son départ. Peut-être est-ce aussi pour cela qu’André Villas-Boas a du mal à prendre sa décision au sujet de son avenir, le Portugais attendant de voir comment sera traité Zubizarreta en ce qui concerne son enveloppe de départ.