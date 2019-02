OM : Incroyable Mitroglou a coûté 1ME par but à Marseille !

Dans : OM, Ligue 1.

Kostas Mitroglou a quitté l'Olympique de Marseille pour Galatasaray durant ce mercato d'hiver, et il faut être honnête, on cherche encore des supporters de l'OM qui seraient peinés de ce départ de l'attaquant grec. Du côté des dirigeants phocéens, l'épisode Mitroglou, qui sera resté 18 mois à l'Olympique de Marseille, est presque terminé puisqu'il restera un an de contrat au buteur lorsque son prêt en Turquie s'arrêtera, mais le coût financier fait mal. Très mal même.

Comme l'a rappelé Opta Jean, Kostas Mitroglou a marqué 1 buts toutes les 121 minutes en Ligue 1, et cette saison il affiche une statistique de 75% de grosses occasions manquées. Mais FootMercato va plus loin en mettant des euros en face des performances de l'attaquant grec arrivé de Benfica au mercato 2017. « Acheté 15 M€, Mitroglou aura donc été un échec financier. Au total, ce dernier a en effet marqué 16 buts avec Marseille, toutes compétitions confondues. Chaque réalisation a donc coûté près d’un million d’euros. Ça fait cher, sans compter sur un salaire annuel de 2,6 ME (plus de 3 ME bruts). Le septième de la grille salariale du club. Prêté jusqu’en juin 2020, Mitroglou reviendra à l’aube de sa dernière année de contrat. Il va sans dire que si Galatasaray ne le retient pas, une vente devra être négociée au plus vite. Et là, il ne faudra pas oublier de verser 50% du montant de la revente à Benfica », fait remarquer FM. De quoi forcément donner un peu le vertige, d'autant que l'OM ne s'est pas qualifié pour la Ligue des champions et que cette saison le club phocéen a tout perdu en Europe et lors des Coupes Nationales. Et Kostas Mitroglou n'y est pas pour rien, même s'il ne porte pas à lui tout seul le poids de ces résultats.