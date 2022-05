OM : Incendié par Jérome Rothen, Boubacar Kamara répond

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Boubacar Kamara, nouvel international français, de l'OM à Aston Villa, c'est l'incompréhension qui prédomine. Le joueur s'est justifié.

Fortement déçu de voir son minot partir gratuitement, l’OM n’a pas non plus vraiment compris le choix de Boubacar Kamara. Ce dernier a rejoint Aston Villa, club de milieu de tableau de Premier League, alors que l’Atlético de Madrid ou le Milan AC lui tournaient autour. La décision du nouvel international français, convoqué par Didier Deschamps pour les matchs du mois de juin, a en tout cas fait bondir Jérôme Rothen, qui n’a pas mâché ses mots devant une telle destination pour ce grand espoir.

« Je ne comprends pas. La Premier League est le meilleur championnat d’Europe, mais il a cinq ou six têtes d’affiche. Aston Villa fait partie des équipes de seconde zone. Est-ce qu’Aston Villa a des joueurs stars? Non. Donc ils ne vont pas jouer les premiers rôles en Premier League. Je serais surpris qu’ils finissent dans les dix meilleures équipes, donc ils ont très peu de chance de jouer n’importe quelle Coupe d’Europe. Je veux bien qu’il y ait eu des antécédents dans les prolongations de contrat avec le président Eyraud qui a fait n’importe quoi et qu’il en tienne rigueur à son club. Mais à la pointe du sportif, ça a changé! Pablo Longoria connait le football, Jorge Sampaoli en rêve et dit de lui que c’est la pièce essentielle de son dispositif. Un joueur international va s’enfermer chez un 14e du championnat anglais? Kamara va jouer avec Bertrand Traoré et Morgan Sanson? Sportivement, il va avoir du mal à passer un cap à Aston Villa », a balancé l’ancien joueur du PSG lors de son émission sur RMC.

Le projet d'Aston Villa et la présence de Gerrard

Un tacle appuyé qui n’a pas fait sourciller Kamara, sur de son choix et qui l’a confirmé au journal local Birmingham Live, mentionnant les efforts de Steven Gerrard pour le faire venir. « J’y ai beaucoup pensé, et je pense que c’est la bonne décision pour ma carrière. Je suis impatient de m’y mettre. Le coach a été très important dans ma décision. Il est venu me voir à Marseille, dans ma maison, pour discuter de beaucoup de choses autour de ce transfert. Il y a un grand projet qui prend forme et je suis très heureux d’en faire partie », a livré l’ancien milieu de terrain de l’OM, dont la saison prochaine sera évidemment suivie de près. Et pas que par Didier Deschamps.