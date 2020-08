OM : Ils urinent sur le Vélodrome, plainte contre des fans du PSG

Dans : OM.

Comme le directeur général de l'OM l'avait annoncé il y a trois jours, le club phocéen a porté plainte contre deux supporters du PSG.

Il y a quelques jours, interpellé via Twitter par des supporters de l’Olympique de Marseille scandalisés par ce qu’ils avaient vu sur les réseaux sociaux, Hugues Ouvrard, Directeur Général Business de l’OM, avait annoncé que le club phocéen allait porter plainte suite à la diffusion d’images qui montraient un auto-proclamé fan du PSG avoir un comportement totalement crétin lors d’une visite du Vélodrome. Et ce samedi, le club phocéen a confirmé non pas une mais deux plaintes contre deux supporters de Paris, lesquels se sont vantés et ont montrés des images de ce qu’ils ont fait lors d’un bref séjour au stade marseillais, à savoir uriner et cracher sur le Vélodrome, tout en proférant des insultes.

Face à cette attitude débile, qui date du week-end dernier, mais intervient dans un climat très spécial en raison de la présence du PSG en finale de la Ligue des champions, l’Olympique de Marseille veut donc que les fautifs assument leurs actes et soient sanctionnés. « Le contexte est tendu actuellement, en raison de la finale de Ligue des champions qui arrive mais aussi de provocations de la part de touristes qui ont pu se filmer en train de cracher ou d’uriner sur le Vélodrome ou l’emblème de l’OM (...) Nous poursuivrons toute personne coupable de tels agissements », a indiqué l’OM, tandis que l'un des deux supposés supporters en question a déjà supprimé ses messages sur Twitter et passé son compte en privé.