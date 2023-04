OM : Il file en douce au Vélodrome, sa femme appelle la police

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM est un club qui déchaîne les passions dans l'Hexagone. Un peu trop parfois pour certains, qui peuvent se mettre en danger en allant supporter leur club de coeur...

Dimanche soir dernier en Ligue 1, l'OM prenait facilement le meilleur sur Troyes au Stade Vélodrome sur le score de 3 buts à 1. Un match qui comptait beaucoup dans la course au podium, surtout que les Phocéens ont pu reprendre leur place de dauphin après la défaite de Lens à Paris. Peu de monde voulait donc manquer ça. Certains fans de l'OM ne viennent pas tous de la région PACA et pour certains, aller au Stade Vélodrome ressemble à un vrai périple. Surtout quand les conjoints commencent à s'en mêler. Comme nous l'apprend La Dépêche ces dernières heures, une femme a tenté par un moyen assez extrême d'empêcher son mari de se rendre à Marseille pour aller assister à la réception de Troyes.

Un coup de folie sans conséquences...

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Le média indique en effet que la femme de ce supporter de l’OM a tout simplement appelé la police ce week-end pour les prévenir que son mari avait une bombe et allait « tout faire péter ». Le but ? Que son homme ne se rende pas au Stade Vélodrome pour soutenir les Phocéens. « Il a une bombe et va tout faire péter ! Mon ami est dans le bus avec une bombe. Il veut tout faire péter à Marseille. Je voulais que mon copain reste avec moi ! Il voulait aller encourager l’OM, moi je voulais qu’il reste avec moi. C’est un macho, moi j’ai du caractère ! », a notamment précisé la jeune femme, qui habite du côté de Colomiers, dans la région de Toulouse. Heureusement, son mari n'aura pas été arrêté par la police suite à ce canular qui aurait pu très mal tourner. Pas certain qu'il tente de nouveau le coup de se rendre à Marseille sans l'accord de sa femme après ça.