OM : Il fait cette demande aux dirigeants pour Mandanda

Sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2020, Steve Mandanda connaît certainement une saison charnière dans sa carrière.

Malgré son énorme expérience, le portier international ne fait plus l’unanimité, faute d’être aussi décisif et aussi affûté que par le passé. L’OM aura beaucoup de mal à s’en séparer cet été, sachant que son contrat en béton ne lui laisse pas beaucoup de portes de sortie à ce niveau, et que sa seule expérience à l’étranger s’est soldée par un échec cuisant en Angleterre. Néanmoins, si Marseille devait recruter un numéro 1 incontestable l’été prochain, Jérôme Alonzo demande en tout cas à ce que Mandanda soit traité de la meilleure des façons en ce qui concerne la fin de son aventure olympienne.

« Steve Mandanda est quelqu’un d’important dans le football français et il possède un statut de légende à Marseille. Si tu as envie de te séparer de Steve un jour, il faut le faire avec tous les égards qui lui sont dus. On est en avril et il est normal de se demander ce qu’il va se passer. Parce qu’il faut aussi penser à préparer sa sortie », a demandé celui qui a été le gardien du PSG et de l’OM dans les colonnes de France Football. Reste à trouver le moyen de rendre ce changement de cap acceptable en cas de décision forte, ce qui ne sera pas évident, sachant que Steve Mandanda a déjà fait savoir à plusieurs reprises qu’il ne se considérait pas comme fini et qu’il comptait rester titulaire à Marseille jusqu’à la fin de son contrat.