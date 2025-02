OM ‍: Il empile les buts et rêve de venger l’OL

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Une semaine après la victoire dans l’Olympico (3-2), l’Olympique de Marseille va tenter d’enchaîner à Angers dimanche soir. Les hommes de Roberto De Zerbi auront affaire à une équipe en confiance et portée par son attaquant Estéban Lepaul, formé du côté de Lyon.

L’Olympique de Marseille tient l’opportunité de réaliser une belle opération au classement. Dimanche soir, une victoire à Angers permettrait à l’actuel deuxième de Ligue 1 de reléguer l’AS Monaco à six points. La tâche ne sera pas simple pour l’équipe phocéenne qui n’était pas parvenue à battre le SCO à l’aller au Vélodrome (1-1, le 4 octobre). Bien sûr, la formation entraînée par Roberto De Zerbi a bien changé depuis cette rencontre de la 7e journée. Mais les Angevins ont eux aussi évolué. Ils peuvent désormais s’appuyer sur un buteur d’une efficacité redoutable.

Lepaul, danger numéro 1 pour l'OM

On parle effectivement d’Estéban Lepaul qui semble inarrêtable depuis quelques semaines. Sur les huit derniers matchs toutes compétitions confondues, l’attaquant d’Angers a inscrit un total de huit buts. Le promu lui-même était loin d’imaginer de telles performances de la part de son avant-centre peu utilisé en première partie de saison. Estéban Lepaul, resté sur le banc lors du match à Marseille, a connu une sorte de déclic en décembre et a obligé ses dirigeants à changer les plans prévus au mercato.

Trois actions collectives pleines de lucidité ont permis à nos Angevins de décrocher la qualif' en 8e de @coupedefrance 🙌🔥 pic.twitter.com/qweFsZI9SV — Angers SCO (@AngersSCO) February 6, 2025

« On avait émis l'hypothèse de recruter un attaquant, et quand on l'a vu enchaîner, on s'est dit qu'on l'avait peut-être trouvé, expliquait récemment l’entraîneur Alexandre Dujeux. Il nous apporte beaucoup, j'espère que ça va continuer comme ça. » S’il poursuit sur sa lancée, Estéban Lepaul pourrait venger l’Olympique Lyonnais battu à Marseille le week-end dernier. L’Angevin avait été formé au club rhodanien avant ses huit matchs avec la réserve et son départ en 2020. Passé par Epinal et Orléans, l’ancien Gone a ensuite atterri à Angers pour 150 000 euros en janvier 2024. Une belle revanche pour lui-même.