OM ‍: Il dit au revoir après un passage éclair

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM sera l'une des équipes à suivre cet été sur le marché des transferts. Le club phocéen se doit d'avoir l'effectif le plus pléthorique possible pour jouer sur tous les tableaux.

L'Olympique de Marseille compte bien se montrer ambitieux la saison prochaine. Roberto De Zerbi et ses hommes auront du pain sur la planche avec la Coupe de France, la Ligue 1 mais surtout la Ligue des champions à jouer. L'Italien veut d'ailleurs jouir du meilleur effectif possible. Sachant qu'il faudra en plus combler certains départs. Il y a quelques mois lors du marché des transferts hivernal, l'OM décidait de recruter en prêt Amar Dedic en provenance de Salzbourg. Le club avait une option d'achat à activer mais ne le fera pas.

Dedic beau joueur avec l'OM

Amar Dedic va continuer sa carrière sous les couleurs de Benfica, qui vient de le signer. Mais le latéral bosnien voyait sans doute un avenir plus long à Marseille. Ces dernières heures, conscient qu'il ne jouerait plus pour l'OM la saison prochaine, Amar Dedic a tenu à envoyer un message très classe au club mais aussi aux supporters marseillais via ses réseaux sociaux : « Court, mais beau moment ici. Merci aux fans de l’OM ! ». Le natif de Zell am See (Autriche) n'aura au final joué que 10 rencontres sous les couleurs phocéennes. Pas mal d'attentes étaient présentes autour de lui. Il n'aura donc pas convaincu Roberto De Zerbi, au contraire d'un Amir Murillo qui a peu à peu mis tout le monde d'accord du côté des pensionnaires du Stade Vélodrome. Le Panaméen devra néanmoins continuer d'évoluer à son meilleur niveau. La concurrence sera forte la saison prochaine à l'OM et De Zerbi n'est pas connu pour faire des cadeaux à ses joueurs.