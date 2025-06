OM ‍: Amar Dedic connaît son futur club

Prêté à l'Olympique de Marseille par Salzbourg au mois de janvier, Amar Dedic n'a pas convaincu Roberto De Zerbi de le conserver. Le latéral bosnien a peu joué sous les couleurs olympiennes, et le deuxième de Ligue 1 a pris la décision de ne pas lever son option d'achat, estimée à environ 10 millions d'euros, pour le recruter définitivement. Rien de grave pour le joueur de 22 ans ni pour son club autrichien car Amar Dedic va rebondir au Benfica Lisbonne, annonce Fabrizio Romano.

🚨🦅 EXCLUSIVE: Benfica closing in on deal to sign Amad Dedić on permanent transfer from RB Salzburg!



Transfer fee will be €10m, here we go soon. pic.twitter.com/NjMP83uW5l