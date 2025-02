OM ‍: Il délivre un arrêt maladie à Pablo Longoria

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Dans une colère noire après la défaite de l’OM à Auxerre samedi, Pablo Longoria a pété les plombs. Une attitude qui pose la question de la santé du président marseillais selon le consultant Geoffroy Garétier.

Excédé par le but refusé à Amine Gouiri, le penalty non-sifflé sur Quentin Merlin et le carton rouge à l’encontre de Derek Cornelius, le président marseillais Pablo Longoria a explosé dans les travées de l’Abbé Deschamps samedi soir. La défaite de son équipe et les décisions arbitrales prises durant la partie ont fait vriller le dirigeant espagnol, lequel était incontrôlable pendant de longues minutes, d’abord dans la tribune présidentielle puis dans les couloirs du stade. Les mots de « corruption » et de « championnat de merde » ont été lâchés par Pablo Longoria, ce qui va sans doute lui valoir une très sévère sanction ce mercredi en commission de discipline de la LFP.

Mais au-delà de tout aspect sportif, c’est la santé du président olympien qui inquiète comme l’a soulevé Geoffroy Garétier au micro de Canal+. « Je me demande si ce monsieur est en bonne santé. Il est épuisé. Il a un visage ultra creusé » a d’abord livré le consultant, inquiet pour le président de l’Olympique de Marseille, avant de poursuivre. « Il a des cernes… Je pense qu’il devrait se reposer. A mon avis, il se met lui-même en danger. Son hygiène de vie ne doit pas être bonne » a regretté le consultant de la chaîne cryptée, qui soulève ici un réel débat sur la façon de gérer les choses chez Pablo Longoria, un aspect déjà évoqué à plusieurs reprise sur les réseaux sociaux ces derniers jours.

La santé mentale de Pablo Longoria inquiète

Un avis impopulaire chez les supporters de l’OM, qui sont eux au soutien de leur président et qui estiment dans leur majorité que la façon dont Marseille est arbitré depuis le début de la saison justifie la colère de Pablo Longoria. Mais cet acharnement à vouloir défendre son club à tout prix ne doit pas se faire au détriment de la santé de l’Espagnol de 39 ans même si ce dernier est fortement soutenu en interne, y compris par son patron Frank McCourt, qui l’a conforté dans son rôle malgré cette énorme polémique du week-end.