OM ‍: Pablo Longoria a sauvé sa peau ‍!

Après un long moment de silence, Pablo Longoria a décidé lundi de sortir de son mutisme. Et visiblement calmé, le président de l'OM a reconnu que sa grave accusation était stupide. Il a probablement sauvé sa tête.

Frank McCourt apprécie Pablo Longoria, au point qu'il l'a toujours soutenu même quand une majorité de supporters marseillais voulait sa tête. Cependant, McCourt n'est pas Textor, et il n'est pas du genre à toujours vouloir se mettre en avant dans le rôle du redresseur de tort. L'homme d'affaires bostonien n'a pas apprécié de voir le comportement de l'Espagnol samedi soir à Auxerre, Pablo Longoria montrant des signes de nervosité, et tenant des propos d'une brutalité injustifiable contre les arbitres et la Ligue 1. La séquence diffusée par DAZN a suscité bien des commentaires, mais a visiblement poussé le président de l'Olympique de Marseille à concéder sa grave erreur.

McCourt s'excuse, ça change tout

« Je tiens à dire qu'il n'y a pas de corruption dans le foot français. La forme n'était pas appropriée et ce mot, je le regrette », a reconnu le dirigeant marseillais. Une prise de position que Frank McCourt a énormément appréciée selon L'Equipe et RMC, ce dernier estimant que désormais le contrat de confiance était rétabli et qu'il n'y avait aucun lieu de limoger Pablo Longoria comme certains l'avaient suggéré. Le départ du président de l'OM n'est donc pas à l'ordre du jour, même si le club phocéen va probablement devoir se passer de lui quelques semaines lors des matchs en fonction de la sanction qui va tomber mercredi soir. Et on peut penser que cette fois, le club provençal ne fera pas de commentaires acides sur cette décision, car l'Olympique de Marseille veut à présent rectifier le tir.

L'OM ne va pas répéter les mêmes erreurs avec les arbitres

Avant de passer mercredi devant la commission de discipline de la LFP, Pablo Longoria et les différents responsables marseillais ont décidé que dorénavant il fallait mettre la pédale douce sur l'arbitrage. Car depuis des semaines, l'Olympique de Marseille met une pression incessante, et entraîne dans son sillage ses propres supporters, lesquels vont parfois trop loin contre les arbitres concernés. « Dans les jours qui viennent, il est également probable que l’OM cherche à renouer le dialogue avec le syndicat des arbitres, pour aplanir certaines tensions. Plusieurs sources indiquent aussi qu’Anthony Gautier, le patron des arbitres, serait prêt à rencontrer les dirigeants marseillais, maintenant que Longoria a formulé des excuses », précise Florent Germain, le correspondant de RMC à Marseille.

Reste à savoir si les arbitres de Ligue 1, qui chacun de leur côté devait porter plainte contre Pablo Longoria, iront au bout de cette démarche. Tout cela en attendant de savoir qui sera désigné pour officier le week-end prochain lors du match entre l'OM et Nantes au Vélodrome. Car si le club phocéen veut se tenir à carreau, il n'est pas certain que ses supporters suivront cette voie et n'auront pas des messages à faire passer.