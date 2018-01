OM : Il avoue avoir des offres, mais ne partira pas au mercato

Dans : OM, Mercato.

Sur la touche depuis plusieurs mois à cause d'un grave problème tendineux, Grégory Sertic n'envisage pas du tout de quitter l'Olympique de Marseille pendant ce mercato hivernal.

Grégory Sertic n'a plus porté le maillot phocéen depuis le 1er octobre 2017, lors d'une victoire de l'OM à Nice en Ligue 1 (4-2). Une éternité qui inquiète du côté de Marseille... Le joueur de 28 ans fait pourtant peu à peu son retour à la Commanderie ces derniers jours, puisqu'il devrait reprendre la compétition dans un gros mois. À Marseille ou ailleurs, vu qu'il est annoncé sur le départ durant ce mercato hivernal, au cours duquel des formations de MLS le courtisent ? Le principal intéressé répond avec franchise.

« Non je reste, oui il y a eu des offres de la MLS, c’est un championnat qui attire pour le futur. Aujourd’hui je suis à Marseille et je ne veux pas partir parce que je suis en difficulté, au contraire. J’ai envie de gagner ma place, jouer au maximum et prouver que j’ai le niveau pour jouer à l’OM. On est dans un projet qui est à ses débuts et j’ai envie d’en faire partie. À la trêve estivale, je me suis fait mal. Et j'ai commencé à jouer avec douleurs, donc je peux m'en prendre qu'à moi-même, car j'aurais dû m'arrêter avant sans jouer. C'est de ma faute. À un moment donné, je jouais presque sur une jambe... L'infirmerie ? La première opération s'est mal passée. J'ai dû être réopéré, maintenant je croise les doigts. Je commence à retoucher le ballon et avoir des sensations. Mon retour à la compétition est espéré d'ici mars », a lancé, sur le plateau de Canal+, Sertic, qui espère désormais revenir au top pour montrer de quoi il est capable sous le maillot de l'OM, un an après son arrivée à Marseille, considérée pour l’instant comme un bide.