OM : Il a impressionné contre le PSG, AVB veut le voir

Dans : OM, Coupe de la Ligue.

Mercredi soir, l’Olympique de Marseille se rend à Monaco dans le cadre des seizièmes de finale de la Coupe de la Ligue.

Un premier choc aussi tôt dans la compétition, c’est rare. Mais peu importe pour les deux entraîneurs, qui ont bien l’intention de faire tourner leur effectif. Du côté de l’ASM, Slimani (blessé) et Ben Yedder (préservé) ne devraient pas débuter. En face, André Villas-Boas est confronté à l’absence de Dario Benedetto, suspendu. Pour le remplacer, le Portugais songe sérieusement à titulariser le jeune et prometteur Marley Aké, auteur de deux entrées remarquées contre Strasbourg et Paris récemment.

« Il y a une chance (qu'il joue contre Monaco). Son entrée contre Paris a été très bonne. Il donne de bonnes informations sur l'aspect physique. Ses entraînements sont incroyables et ses mouvements aussi. Il n'y a aura pas trop de rotation (contre Monaco) parce que le groupe reste limité. Il y a une chance de voir un joueur comme ça » a commenté l’ancien entraîneur du Zénith Saint-Pétersbourg, qui devrait également faire confiance à des joueurs en manque de temps de jeu récemment comme Amavi, Radonjic ou encore Sanson.