OM : Igor Tudor inflige une grosse humiliation à Clément Turpin

Par Claude Dautel

L'entraîneur de l'Olympique de Marseille n'a pas contesté la victoire de Lens contre l'OM, samedi soir à Bollaert. Mais Igor Tudor a tout de même envoyé un bon missile vers l'arbitre du match, Clément Turpin.

Le RC Lens n’a pas volé sa victoire contre l’Olympique de Marseille, le club nordiste ayant montré plus de choses dans ce choc de la Ligue 1, qui plus est face à une formation phocéenne privée d’Alexis Sanchez après la pause. Mais dans le camp de l’OM, on était clairement au taquet sur le sujet de l’arbitrage. Et même Igor Tudor, qui n’est pas du genre à chouiner à chaque décision, était très clairement agacé face à certaines décisions de Clément Turpin. S’il refuse de taper sur celui qui est considéré comme le meilleur arbitre français, l’entraîneur croate estime cependant qu’il s’est plusieurs fois planté lors de ce match très important.

🎙️ Igor Tudor : "J'ai dit à l'arbitre qu'il avait eu le courage d'annuler le but de Sanchez mais pas de donner un deuxième carton jaune à Medina !"#interview #beinsports pic.twitter.com/w995JumYD0 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 6, 2023

Et pas uniquement en refusant l’ouverture du score d’Alexis Sanchez dès le début du match. Pour Igor Tudor, Clément Turpin a plusieurs fois fait des mauvais choix et notamment en n’expulsant pas Facundo Medina, déjà averti, et qui a commis une faute sur Chancel Mbemba. Un fait de jeu que le coach de l'OM a évoqué directement avec l'officiel et en des termes plutôt salés.

Tudor taille Clément Turpin

L’entraîneur marseillais estime que cela a totalement plombé le match et il l'a directement fait savoir à Clément Turpin. « Sur le but refusé, Alexis m'a dit qu'il y avait but, je le crois. J'ai vu la vidéo, je n'ai pas vu de faute (…) Les détails font la différence. C'est le football. Les Lensois ont poussé fort, nous aussi. On a concédé un but sur corner. Ils ont eux des opportunités, nous en avons eu aussi. Un détail, c'est le deuxième carton jaune pour Medina. Je l'ai dit à cet arbitre à la mi-temps. Je lui ai dit qu'il avait eu le courage, et je dis bien courage, d’invalider le but de Sanchez, mais qu'il n'avait pas eu le courage de donner le deuxième jaune à Medina. S'il a des couilles, il doit en avoir aussi pour ça », a lancé un Igor Tudor chaud comme la braise et qui n’a pas apprécié