OM : Igor Tudor fait taire les sifflets, il en rigole

Par Mehdi Lunay

16 points sur 18 possibles, l'OM est bien lancé dans son championnat et dans sa saison. Le jeu collectif marseillais est bien huilé sous la houlette d'Igor Tudor. Le Croate commence même à faire oublier Sampaoli dans le cœur des supporters olympiens.

La préparation estivale chaotique est bel et bien oubliée. L'OM est souverain, apparaissant comme un sérieux concurrent au podium et pourquoi pas au PSG. Ce samedi, les Marseillais ont encore maîtrisé leur sujet sur la pelouse d'Auxerre. Une victoire 2-0 dans la lignée des solides prestations du début de saison. Dans l'état d'esprit, dans le jeu, cette équipe marseillaise semble sereine, puissante, sûre de son fait. Tout ceci grâce à un recrutement efficace mais aussi aux principes de jeu d'Igor Tudor. La patte du technicien croate se fait de plus en plus sentir, match après match.

Sifflets oubliés, Tudor veut donner du plaisir aux Marseillais

On trouvera peu de supporters marseillais pour venir critiquer Tudor désormais. Dans les résultats comme dans la manière, l'OM version Tudor suscite une adhésion quasi totale du public olympien. Un retournement complet par rapport à l'accueil d'Igor Tudor au Vélodrome lors de la première journée de Ligue 1. Le Croate avait été copieusement sifflé par le public marseillais avant le match contre Reims. De l'histoire ancienne, y compris pour le principal intéressé qui veut donner du plaisir aux suiveurs de l'OM grâce à ses principes de jeu.

À quatre jours de son premier match de Ligue des champions contre Tottenham, l'OM a provisoirement pris la tête de la Ligue 1 grâce à sa victoire à Auxerre (2-0). https://t.co/uSF0EsC4xz #AJAOM pic.twitter.com/OMzUdxNMlk — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 3, 2022

« Les sifflets lors du premier match paraissent loin ? Attention ça peut encore changer très vite (rires). On doit l’accepter car il y a cette passion et les supporters veulent toujours le meilleur pour leur équipe. On va continuer à travailler pour s’améliorer. Il faut que les supporters qui viennent nous voir prennent du plaisir. J’aime qu’on attaque, que l’on soit offensif, que l’on presse l’adversaire. Je pense toujours aux supporters il faut qu’ils prennent du plaisir en venant nous voir », a t-il affirmé au micro de Prime Vidéo après le match à Auxerre. Igor Tudor aura encore une plus belle occasion de réussir son pari, mercredi avec le début de la Ligue des champions à Tottenham. Une grande prestation sur la scène européenne est attendue pour valider les espoirs laissés par ce bon début de saison.