OM : Igor Tudor accusé après le flop face au PSG

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Privé de deux titulaires, Igor Tudor a innové face au PSG mais sa défense a explosé face aux accélérations dévastatrices de Kylian Mbappé (0-3).

Dimanche soir pour le choc face au PSG, Igor Tudor était privé de deux cadres en défense centrale : Samuel Gigot (blessé) et Chancel Mbemba (suspendu). Afin de compenser ces deux absences préjudiciables, l’entraîneur croate de l’Olympique de Marseille a misé sur Eric Bailly en tant que central droit pour contrer la vitesse de Kylian Mbappé. Et comme si sa défense n’était pas suffisamment modifiée, Igor Tudor a surpris tout le monde en positionnant Nuno Tavares dans le couloir droit, ce qui a poussé Jonathan Clauss sur le banc. Un choix pas vraiment heureux car le Portugais a souffert face à son compatriote Nuno Mendes ainsi que face à Kylian Mbappé, qui a surtout fait vivre un enfer à Eric Bailly. Dans son édition du jour, L’Equipe se demande ce qui est passé par la tête de l’entraîneur marseillais au moment d’établir sa composition d’équipe.

Tudor, des choix qui interrogent face au PSG

« Les cinq défenseurs marseillais (on inclut Rongier) ont souvent couru comme des poulets sans tête, perdus sur les offensives parisiennes, le marquage individuel devenant un piège terrible, personne ne sachant s'il fallait prendre le joueur de l'autre. L'absence de Jonathan Clauss au coup d'envoi interroge forcément. Jeudi, l'ex-Lensois a ressenti une gêne après une frappe à l'entraînement. Tudor a pourtant évoqué un choix tactique après le match » souligne L’Equipe, qui pointe clairement du doigt les choix de l’entraîneur de l’Olympique de Marseille pour ce choc face au PSG. Ce dernier a totalement assumé sa composition d’équipe après le match, en dépit de la lourde défaite de l’OM. « Tavares à gauche ? C’était un choix technique, parce qu’ils jouaient à trois derrière avec deux pistons et je voulais avoir davantage de couverture avec Sead et Nuno Tavares » a simplement analysé Igor Tudor après la défaite de son équipe. Cette semaine, l’OM affronte Annecy en Coupe de France et Rennes en Ligue 1. L’occasion de réenclencher une dynamique positive pour Igor Tudor, lequel reviendra surement à des choix plus simples et cohérents.