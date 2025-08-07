OM ‍: Igor Paixao prend un violent coup de pression

Dans : OM.

Convaincu qu’il était le joueur idéal pour animer le couloir gauche de son attaque, l’OM a envoyé 35 millions d’euros pour s’offrir Igor Paixao. Le Brésilien, recrue la plus chère de l’histoire du club phocéen, arrive donc à Marseille avec une pression colossale.

A la recherche d’un ailier rapide et dribbleur pour compenser le départ de Luis Henrique à l’Inter Milan, l’Olympique de Marseille n’a pas lésiné sur les moyens. Le club phocéen a offert 35 millions d’euros bonus compris au Feyenoord pour Igor Paixao, auteur de 18 buts et de 19 passes décisives la saison dernière. Les négociations ont été longues entre l’OM et le club néerlandais, mais le Brésilien de 25 ans a fini par poser ses valises sur la Canebière. Blessé, il ne sera opérationnel qu’à partir de mi-septembre. Cela va lui laisser un peu de temps pour digérer son transfert et s’acclimater à son nouveau pays et à la ville.

Igor Paixao en aura bien besoin car selon « Bolo » Zenden, ancien joueur néerlandais de l’OM qui connaît bien Feyenoord et donc le nouvel ailier marseillais, il ne sera pas simple pour Igor Paixao d’ignorer la pression colossale que représente un tel transfert. « C’est un ailier avec pas mal de vitesse, qui dribble beaucoup pour déborder. Il est assez efficace devant le but. Il va marquer. En tout cas, je l’espère pour lui vu le prix payé par le club pour l’engager. Aujourd’hui, j’ai l’impression que les équipes payent pas mal pour les transferts. Cela s’était calmé pendant un moment mais les prix remontent désormais » juge l’ancien milieu offensif de Liverpool et de l’OM dans La Provence, avant de poursuivre.

Le prix du transfert, une énorme pression pour Igor Paixao

« Quand un club paye cher une recrue, les gens en attendent encore plus. Paixao ne va pas y échapper. A lui de tout faire pour rendre cette confiance. Il faut qu’il garde en tête aussi que la Ligue 1 n’est pas un championnat facile, elle est très physique et très technique » a commenté l’ancien Marseillais. De quoi mettre déjà une grosse pression sur Igor Paixao, qui sait à quel point il va être attendu par les supporters marseillais après un transfert à 35 millions d’euros bonus compris. Le Vélodrome attend déjà ses premiers pas avec impatience afin de pouvoir juger un joueur dont les compilations sur les réseaux sociaux ont mis l’eau à la bouche de tout le monde.