OM ‍: Igor Paixao, McCourt a le dernier mot

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Leeds est désormais entré dans la danse pour faire signer Igor Paixao, même si l'Olympique de Marseille pense toujours pouvoir faire signer l'attaquant brésilien. A Feyenoord, on est sorti du silence.

A chaque jour son revirement dans le dossier Igor Paixao. Pendant longtemps, l'OM a semblé être le grandissime favori pour s'offrir le jeune joueur du club néerlandais, même si les deux offres transmises par Pablo Longoria a son homologue de Rotterdam ont été repoussées. Mais depuis 48 heures, l'AS Rome et surtout Leeds viennent de s'inviter à la table des négociations, et si le club italien ne fait pas de Paixao une priorité absolue, il en va autrement avec la formation de Premier League, déterminée à se renforcer pour se maintenir en Premier League où elle vient de faire son retour.

Et si l'Olympique de Marseille a des moyens financiers relativement élevés, Leeds tire dans la catégorie supérieure, les clubs anglais ne traversant pas la crise que vit la Ligue 1. Au milieu de cette bataille, Robin van Persie, l'entraîneur de Feyenoord, a décidé de faire entendre sa voix.

Paixao n'est pas parti de Feyenoord

Alors que son équipe affronte ce samedi matin en Autriche l'OGC Nice en match de préparation, la légende du football néerlandais a quand même ramené tout le monde à la réalité concernant Igor Paixao, et envoyé un message très clair à ses dirigeants. « Personnellement, je souhaite vraiment qu'Igor reste, mais la suite dépend des autres clubs. Mais il joue actuellement pour nous et j'espère sincèrement qu'il restera », a prévenu, ces dernières heures, Robin van Persie, qui connaît l'importance d'un joueur qui la saison passée a marqué 18 buts et réalisé 19 passes décisives toutes compétitions confondues. Cependant, le coach de Feyenoord est bien conscient que si les offres s'emballent, alors il sera impossible pour ses dirigeants de refuser de vendre l'ailier gauche.

Car ce samedi, le média spécialisé Leeds-Live confirme que les Peacocks ont bien transmis une offre de 30 millions d'euros plus des bonus à Rotterdam pour aboutir à un accord de transfert concernant Igor Paixao, soit nettement plus que l'ultime offre envoyée par l'Olympique de Marseille pour l'attaquant de 25 ans. Notre confrère précise que du côté du club de Premier League, on est plutôt confiant dans cette opération, laquelle pourrait se concrétiser rapidement. Sauf si l'OM revoyait son offre à la hausse, mais cela est désormais dans les mains de Frank McCourt...