OM : Hubocan jette l'éponge, il demande à quitter Marseille

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Arrivé à l'Olympique de Marseille en juillet 2016 moyennant 1,2ME, Tomas Hubocan n'ira pas au bout de son contrat, lequel s'achève en juin prochain. Prêté la saison passée à Trabzonspor, le défenseur slovaque de 33 ans a bien compris qu'il n'avait aucune chance de jouer en cette deuxième partie de saison. Et selon son agent, l'heure du départ a déjà sonné, même si un accord doit encore être trouvé avec l'OM. Cependant, compte tenu de sa valeur marchande presque anecdotique, les dirigeants marseillais ne vont probablement pas s'opposer au départ d'Hubocan, ce qui économisera quelques mois sur son salaire.

Et le représentant du joueur slovaque de l'Olympique de Marseille de jouer franc-jeu. « Nous recherchons un nouveau club. Pour cet hiver. Tomas a décidé de quitter Marseille. On espère trouver la bonne solution », a indiqué, sur FootMercato, Karol Csonto. L'affaire semble donc en passe d'être réglée, et compte tenu de la situation actuelle de l'OM nul doute que personne ne va pleurer au moment où Tomas Hubocan videra son caser à la Commanderie. C'est pour l'instant le seul départ qui se profile rapidement du côté de Marseille.