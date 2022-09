OM : Harcelé sur Payet, Tudor fait une promesse

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Encore remplaçant samedi soir pour OM-Lille, Dimitri Payet n'est finalement pas entré en jeu lors du succès marseillais 2-1. Cela a donné du grain à moudre et des questions aux journalistes comme souvent. Igor Tudor a tenté de calmer leur impatience.

En ce moment, l'OM est une équipe ou plutôt une machine qui gagne. Les Marseillais sont irrésistibles en Ligue 1 avec six succès en sept matches et une place de co-leader du championnat avec le PSG. Cependant, tout ceci est réalisé sans le meneur de jeu historique du club marseillais ces dernières saisons, Dimitri Payet. Une absence qui reste en travers de la gorge de certains supporters marseillais ainsi que de quelques suiveurs du club olympien. S'il est légitime qu'Igor Tudor ne touche à une équipe qui gagne, l'enchaînement des rencontres devait contribuer à donner sa chance au Réunionnais.

Payet jouera contre Francfort mardi, Tudor le promet

Or, malgré le match de C1 face à Tottenham mercredi dernier, Dimitri Payet était encore absent du onze de départ contre Lille samedi. Pire, il n'est même pas entré en jeu face au LOSC comme c'était déjà le cas à Londres précédemment. Un scénario illogique pour les journalistes présents au Stade Vélodrome samedi soir, lesquels ont insisté sur le cas Payet auprès d'Igor Tudor. Peut être sensible à ces interrogations, le Croate a fait plus que soutenir son joueur. Il a lâché l'information d'une titularisation de Payet pour le prochain rendez-vous de Ligue des champions contre Francfort, mardi.

Igor Tudor sur Dimitri Payet : "Nous avons parlé vendredi, je lui ai expliqué mon plan. Comme nous jouons tous les trois jours, il sera titulaire mardi contre Francfort. Il se sent mieux après son petit problème..."



L'Equipe | #OMLOSC | #OMSGE | #TeamOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/cCWHcvFyIW — #TeamOM Officiel (@TeamOM_Officiel) September 10, 2022

« C’est la question joker sur Payet, comme à chaque conférence… Qu’on gagne ou qu’on perde, c’est toujours la même. Ça devient un peu répétitif (sourire). Je félicite ceux qui ont joué. Dimitri, je le vois dans un bon moment. Il se sent bien, comme Gerson et toute l’équipe. Il y a beaucoup de matches, tout le monde est important, surtout quand on joue tous les trois jours. J’ai parlé avec lui, je lui ai expliqué mon plan, il était d’accord avec moi : il commencera le prochain match de Ligue des champions. C’est un joueur fort, il se sent bien, il est positif à l’entraînement », a t-il affirmé. Une bonne nouvelle pour l'intéressé, qui essayera de convaincre son coach et d'emmener les siens au succès. Si tel est le cas, alors il poussera naturellement Igor Tudor à lui accorder plus de confiance à l'avenir.