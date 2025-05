OM-HAC ‍: L'arbitre est désigné, les Marseillais ne vont pas aimer

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

La FFF a officialisé la désignation de Willy Delajod en tant qu'arbitre principal de la rencontre entre l'Olympique de Marseille et Le Havre (J33) ce samedi 10 avril. Des retrouvailles qui ne vont pas faire plaisir aux hommes de Roberto De Zerbi.

L'histoire d'amour entre l'Olympique de Marseille et le corps arbitral a tourné au drame cette saison. Théories du complot, coup de sang de Pablo Longoria, accusations de corruption… tout ou presque y est passé envers les arbitres français. Forcément, à chaque fois que la FFF désigne un arbitre principal pour officier lors des rencontres du club phocéen, les critiques fusent. Cette fois encore, cela n'a pas manqué. La 3F a décidé de confier le sifflet à Willy Delajod pour cette rencontre importante du championnat de France. D'un côté, l'OM doit absolument l'emporter pour rester dans la course à la Ligue des champions, tandis que Le Havre ferait un pas de géant vers le maintien en cas de bon résultat. Malheureusement pour les supporters marseillais, l'arbitre choisi est un chat noir.

Willy Delajod choisi pour arbitrer OM-HAC

Pour le compte de la 33e et avant-dernière journée de la saison en Ligue 1, c'est donc Willy Delajod (32 ans) qui aura la tâche de faire respecter les débats entre l'OM et Le Havre. Des retrouvailles au goût amer pour les Phocéens qui ont déjà été arbitrés trois fois cette saison par cet homme au sifflet. Trois fois… mais surtout aucune victoire. Arbitré par Delajod, l'OM a concédé un nul (1-1 face à Lille) et deux défaites (1-0 à Strasbourg et 3-1 à Reims). Des mauvais souvenirs qu'il ne vaudra mieux pas faire perdurer si les Olympiens veulent conforter leur place de dauphin du PSG, laquelle les enverrait tout droit en Ligue des champions la saison prochaine.