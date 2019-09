OM : Gustavo se casse comme un voleur, MacHardy accuse !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Mardi soir, Luiz Gustavo s’est directement adressé aux supporters de l’Olympique de Marseille pour les remercier après son départ pour Fenerbahçe, deux ans après sa signature en Provence. Nombreux sont les fans de l’OM à pleurer le départ du Brésilien, qui représentait beaucoup aux yeux du peuple marseillais. Compétitivité, exemplarité… Luiz Gustavo était un modèle et c’est précisément pour cela que les supporters voulaient le voir rester. Néanmoins selon Jonatan MacHardy, son attitude n’a pas tout le temps été si belle et c’est donc sans lui que les fans vont pleurer son départ.

« Merci pour cette première magnifique saison. Pas merci pour tes bouderies et tes forcings pour partir en Chine puis en Turquie, ni pour l’instant larmes de crocodile. Tu ne resteras pas dans l’histoire du club. Un club mythique, bien au-delà des hommes de brefs passages. Il voulait se casser comme un voleur après une saison où il a été très mauvais. Qu’il parte. Je ne l’aurais pas retenu. Mais la com organisée par le club (+ la reconversion) + ses larmes de crocodiles la... Ça me fout presque la gerbe » s’est lâché le chroniqueur de RMC sur son compte Twitter. Un avis qui ne manquera pas de faire réagir… et de diviser le peuple marseillais.