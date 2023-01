OM : Guendouzi vendu à West Ham pour 40 millions d'euros ?

L'OM résiste à la pression d'Aston Villa depuis début janvier alors que les Villans veulent recruter Mattéo Guendouzi. Cependant, voici qu'un autre club anglais arrive sur le milieu de terrain marseillais : West Ham.

Parfois décrié pour son manque de sentiments dès qu'une offre pour un joueur est intéressante, Pablo Longoria fait mentir tout le monde depuis début janvier. Malgré les attaques au mercato, il n'a pas vendu un seul cadre d'Igor Tudor. Un défi rendu plus difficile pour Mattéo Guendouzi ces derniers temps. Le milieu de terrain de l'OM est convoité par Aston Villa et son ancien manager à Arsenal, Unai Emery. Les Villans auraient proposé au moins 30 millions d'euros pour le vice-champion du monde français. Malgré les impératifs financiers de l'OM, Longoria n'a pas donné suite.

La situation semble bloquée pour les Villans qui n'ont pas suffisamment surenchéri pour le moment. Néanmoins, Pablo Longoria ne va peut-être pas encore dormir tranquille au sujet de Mattéo Guendouzi. En effet, le correspondant à Marseille pour l'Equipe Mathieu Grégoire a indiqué que West Ham était aussi sur les rangs pour le joueur marseillais.

🚨: West Ham have joined Aston Villa in the race to sign Marseille midfielder Mattéo Guendouzi and could advance on a deal soon.

