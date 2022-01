OM : Guendouzi rigole de cette rumeur

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Prêté à l'Olympique Marseille par Arsenal, avec une option automatiquement levée si l'OM se maintient en Ligue 1, Mattéo Guendouzi tient à évoquer son avenir avec le club phocéen.

Pablo Longoria avait tenté un pari en obtenant d’Arsenal le prêt de Matteo Guendouzi, le deal étant que le milieu de terrain français sera officiellement un joueur de l’OM si la formation de Jorge Sampaoli obtient son maintien en Ligue 1, une clause qui est donc presque acquise et qui va coûter quelques millions d’euros au club de Frank McCourt. Tandis que du côté des Gunners certains regrettent cette opération signée avec le club phocéen, le milieu de terrain de 22 ans n’a lui aucun regret d’avoir accepté de rejoindre le Vélodrome, n’écoutant pas ceux qui lui promettaient des jours difficiles compte tenu de son statut d’ancien joueur du Paris Saint-Germain. Devenu l’un des chouchous des supporters marseillais, tant sa rage de vaincre colle à l’esprit phocéen, Mattéo Guendouzi se réjouit de sa situation actuelle, et quoiqu’il advienne sur le plan sportif il n’envisage pas le moins du monde de partir.

Guendouzi et l'OM, c'est fait pour durer

Symbolique et inoubliable pic.twitter.com/foSxpOn7ZD — Matteo Guendouzi (@MatteoGuendouzi) January 7, 2022

Alors qu’il a rejoint l’équipe de France de Didier Deschamps, et veut évidemment avoir une place chez les Bleus pour le Mondial au Qatar, Mattéo Guendouzi n’a pas l’intention de mettre la pression sur Pablo Longoria. « Si une non-qualification en Ligue des champions remettrait-en cause mon avenir à l’OM ? Pas du tout. Je m’inscris dans la durée à l’OM, ce n’est pas un simple prêt d’un an. Je ne me mets pas en tête que l’on ne va pas jouer la Ligue des champions l’année prochaine. Quand j’ai un objectif, je veux vraiment l’atteindre. J’ai confiance en moi, en nous et dans le club pour y parvenir. Que l’on se qualifie ou pas ne changera rien à mon souhait : rester à l’OM », prévient, dans un entretien accordé à La Provence, le milieu de terrain.