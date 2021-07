OM : Guendouzi renie son passé au PSG

Dans : OM.

Prêté par Arsenal pour une saison avec option d’achat, Mattéo Guendouzi a été présenté par l’Olympique de Marseille ce mercredi. L’occasion pour le milieu de mettre les choses au clair sur son passage dans les catégories de jeunes du Paris Saint-Germain.

Mattéo Guendouzi s’attendait forcément à cette question. Lors de sa présentation à la presse ce mercredi, la recrue de l’Olympique de Marseille a dû évoquer son passage dans les catégories de jeunes du Paris Saint-Germain. Mais pour le milieu de terrain prêté par Arsenal pour une saison, avec option d’achat, le débat n’existe pas. Le Français a en effet laissé entendre qu’il n’était pas vraiment attaché au club de la capitale.

« C’était juste le club de ma ville »

« J'ai joué très jeune au Paris Saint-Germain, mais je vivais à Saint-Germain-en-Laye, c'était juste le club de ma ville, je le représentais, a expliqué Mattéo Guendouzi face aux médias. Aujourd'hui je suis focalisé sur l'Olympique de Marseille, je suis là pour le club, les fans, le peuple marseillais, et on m'a déjà montré de l'amour ici, je veux leur rendre sur le terrain en mouillant le maillot. » Plus que son passé chez le rival parisien, c’est sur cette détermination que le néo-Marseillais a insisté pendant sa conférence de presse.

« L'Olympique de Marseille, c'est l'un des plus grands clubs européens. On le sait très bien. Il a déjà gagné la Ligue des Champions. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il y en a beaucoup qui aimeraient bien l'avoir. C'est une immense fierté d'être ici et je vais représenter au mieux les couleurs du club, a promis l’international Espoirs français. Je me battrai toujours pour ce maillot, ces fans, ce club. J'ai vraiment l'intime conviction qu'on va faire de très belles et très grandes choses ici. » Que Mattéo Guendouzi se rassure, les supporters olympiens le jugeront uniquement sur ses performances.