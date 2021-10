OM : Guendouzi le jure, Sampaoli n'est pas fou

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Depuis le début de la saison, Jorge Sampaoli a fait de Mattéo Guendouzi l’un de ses tauliers à l’Olympique de Marseille.

Preuve de l’importance de l’international tricolore à l’OM, celui-ci était capitaine lors de la défaite de Marseille sur la pelouse de Lille dimanche après-midi (2-0). Auteur d’un début de saison exceptionnel, Mattéo Guendouzi a retrouvé son meilleur niveau sous la houlette de l’entraîneur argentin. C’est donc sans surprise que l’ex-milieu de terrain d’Arsenal a chanté les louanges de Jorge Sampaoli dans les colonnes du magazine Onze Mondial. Interrogé sur la personnalité hors du commun de son coach, Mattéo Guendouzi a par ailleurs indiqué que contrairement aux apparences, Jorge Sampaoli était loin d’être fou.

« Quand tu me dis Jorge Sampaoli, le premier mot qui me vient, c’est extraordinaire ! Il est extraordinaire dans sa manière d’être, mais aussi dans sa manière de coacher et dans sa manière de voir le football. Beaucoup de personnes le voient sur le côté, à marcher comme un fou devant son banc. Ils pensent qu’il fait les 1 000 pas sans rien comprendre et qu’il s’énerve tout le temps. En réalité, Sampaoli ne résume pas à ça. Il y a juste à voir notre manière de jouer. Tu as vu comment il a installé sa vision du football ? C’est magnifique » s’est enthousiasmé Mattéo Guendouzi, lequel est par ailleurs admiratif d’un autre homme fort de l’Olympique de Marseille.

Guendouzi salue aussi l'importance de Longoria

Il s’agit de Pablo Longoria, le président phocéen, qui a largement contribué à la signature de Mattéo Guendouzi cet été. « Les discours du président Longoria et du coach Sampaoli m’ont convaincu .J’ai immédiatement dit : « Je veux l’OM ». Déjà, l’OM est le plus grand club français, le club a remporté une Ligue des Champions, il y a une grande histoire. Il y a la plus grosse ferveur du pays, voire du continent. Toutes ces choses ont conforté mon choix ». Des compliments qui confirmeront aux supporters de l’Olympique de Marseille que Jorge Sampaoli et Pablo Longoria sont très souvent déterminants au mercato. Ces dernières semaines, Gerson ou encore Luan Peres et Konrad de la Fuente ont tenu des discours similaires en liant étroitement leur arrivée à Sampaoli et Longoria.