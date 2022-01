OM : Guendouzi, l'arme fatale se régale

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

La victoire de l'OM samedi soir à Lens a impressionné beaucoup d'observateurs. Les Marseillais ont rendu une copie propre, collectivement et tactiquement, face à une forte opposition. Mattéo Guendouzi en est conscient.

Si Jorge Sampaoli et son OM ont été parfois très critiqué et critiquable cette saison pour la qualité de jeu proposée, le déplacement à Lens a mis tout le monde d'accord. Les Marseillais ont impressionné avec un succès 0-2 face à un adversaire difficile à manœuvrer, surtout sur sa pelouse. La qualité de la prestation collective, la solidité affichée et l'énergie déployée sur le plan physique ont permis d'envoyer un message à la concurrence. Marseille est installé sur le podium et il faudra aller chercher les Olympiens. Les joueurs marseillais ont conscience de leur performance à Bollaert, comme par exemple Mattéo Guendouzi qui fut encore un des meilleurs de son équipe samedi soir.

Guendouzi a pris du plaisir avec cet OM-là

Le milieu international français a livré son ressenti après le match au micro de Canal+. Il s'est montré très satisfait par sa soirée et celle de son équipe, surtout face à un adversaire comme Lens qui avait posé tant de problèmes aux Marseillais au match aller.

Très impressionnant l’#OM face à l’une des équipes les plus agréables de Ligue 1, le RC Lens. Guendouzi a étouffé les Lensois avec un très gros Rongier comme d’habitude. Gerson c’est beaucoup mieux et Bakambu c’est très encourageant. — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) January 22, 2022

« On a été très bon avec le ballon et défensivement, on a bien défendu des attaquants au gardien. Au match aller, ils nous ont mis en difficulté, si on continue, ça va être de bon augure. Ils ont de très bons joueurs. On a très bien préparé le match. On a rectifié les erreurs du match aller. C'est de loin de notre meilleur match depuis un moment, donc c'est très bien. C'est la philosophie de jeu du coach, on veut repartir de derrière. On prend des risques, ce qui nous permet de créer des occasions, on joue au football et c'est ce qu'on aime. Je vis les matches à fond, j'adore les gagner ces matches-là. J'essaye de donner le maximum sur le terrain, pour que le coach soit heureux », a t-il confié. Si l'OM reproduit ce genre de prestations plus régulièrement, les critiques envers Jorge Sampaoli commenceront à devenir inaudibles.