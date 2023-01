OM : Guendouzi de retour à Montpellier, Gigot forfait

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Forfait contre Toulouse jeudi, Mattéo Guendouzi est de retour dans le groupe de l’OM pour le déplacement à Montpellier ce lundi.

Passeur décisif face au TFC et auteur d’une solide prestation, Samuel Gigot est en revanche absent en raison d'un protocole commotion qui fait suite à un choc à la tête. Pour le remplacer, Igor Tudor aura le choix entre Eric Bailly et Sead Kolasinac. Dans le secteur offensif, le doute est permis entre Cengiz Ünder et Bamba Dieng pour accompagner Dimitri Payet et Alexis Sanchez tandis qu’au milieu de terrain, l’entraîneur de l’OM a quatre choix pour deux postes entre Jordan Veretout, Pape Gueye, Mattéo Guendouzi et Valentin Rongier.

Le groupe de l’OM contre Montpellier :

Gardiens : Lopez, Simon, Blanco

Défenseurs : Balerdi, Nuno, Mbemba, Clauss, Bailly, Kaboré, Kolasinac

Milieux : Gueye, Veretout, Rongier, Guendouzi, Elmaz

Attaquants : Ünder, Sanchez, Payet, Dieng, Ben Seghir