OM : Guendouzi a gâché le plan de Longoria

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Non retenu par l’Olympique de Marseille, Mattéo Guendouzi devait permettre d’enregistrer une belle vente pendant le mercato estival. C’était du moins le plan imaginé par le président Pablo Longoria, qui ne s’attendait pas à une telle deuxième partie de saison de la part du milieu de terrain.

Pablo Longoria ne devrait pas changer de stratégie cet été. Afin de renouveler l’effectif, le président de l’Olympique de Marseille va tenter d’amener de nombreuses recrues. Encore faudrait-il financer ces arrivées avec des ventes. Déjà convoité par Aston Villa en janvier dernier, Mattéo Guendouzi fait partie des plans du dirigeant. L’Espagnol estime que son milieu de terrain peut lui permettre d’enregistrer une recette conséquente. Le problème pour le club phocéen, c’est que l’ancien Gunner a perdu sa place de titulaire au cours de la saison.

La valeur de Guendouzi a baissé

Le vice-champion du monde ne figurait pas non plus dans la dernière liste du sélectionneur Didier Deschamps. De quoi diminuer sa cote sur le marché des transferts. D’où le conseil de Jonatan MacHardy. « Mattéo Guendouzi avait clairement été identifié comme la poule aux oeufs d’or, a commenté le chroniqueur de RMC. Sa cote a baissé. Je me demande si l’intérêt de l’OM ne serait pas de le prolonger et de le garder une saison de plus. Car je doute que les sommes sur lesquelles tablait l’OM, une quarantaine de millions d’euros, arrivent cet été. Mais la tendance reste à un départ. »

Si le milieu était finalement conservé, la décision ferait le bonheur de son coéquipier Sead Kolasinac. « Mattéo, je le connais depuis Arsenal et je suis très proche de lui, confiait récemment le latéral gauche au programme de l’OM Objectif Matchs. A son âge, il dégageait déjà une confiance incroyable à 19 ans. Il demandait tous les ballons, il était insensible à la pression comme ici. Il prend la parole quand les choses ne vont pas bien et c’est ce qui rend son comportement si important dans l’équipe, il faut des joueurs comme ça. » Pour rappel, Mattéo Guendouzi est lié au club phocéen jusqu’en 2025.