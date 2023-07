OM ‍: Grosse surprise dans le dossier Guendouzi

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

L'hiver dernier, Mattéo Guendouzi a été très proche de quitter l'Olympique de Marseille et de retourner en Premier League. Après ce transfert avorté, le milieu de terrain pourrait finalement rester dans le club de la cité phocéenne.

À deux pas d'Aston Villa lors du mercato hivernal, Mattéo Guendouzi n'a finalement pas quitté l'OM pour rejoindre Unai Emery, son ancien coach à Arsenal. Avec le recrutement de Youri Tielemans, les Villans n'ont plus réellement besoin de Mattéo Guendouzi. Le Français reste un joueur très apprécié en Angleterre, mais les portes se referment les unes après les autres. Newcastle, qui était intéressé par le profil du milieu de terrain, a également recruté un autre joueur, Sandro Tonali pour 70 millions d'euros. Si West Ham n'était pas le club le plus avancé dans le dossier, le récent vainqueur de l'Europe Conference League va bientôt perdre Declan Rice et devra remplacer son capitaine. La presse italienne évoque néanmoins l'arrivée imminente de Denis Zakaria à West Ham. Ce qui bloque encore un probable départ de Guendouzi outre-Manche.

Les portes fermées en Premier League, Guendouzi reste à l'OM

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Matteo Guendouzi (@matteoguendouzi)

En l'absence de clubs susceptibles d'accueillir Mattéo Guendouzi, l'international tricolore pourrait, contre toute attente, rester à l'OM. Le club phocéen a pourtant recruté un nouveau milieu de terrain avec Geoffrey Kondogbia. La concurrence est rude à ce poste et le joueur de 24 ans n'était pas forcément apprécié par Igor Tudor. Si le technicien croate est parti, c'est désormais Marcelino qui va décider de qui va jouer et qui doit partir. Avec Valentin Rongier, Jordan Veretout, Pape Gueye ou même Azzedine Ounahi dans l'entrejeu, l'OM va fortement devoir dégraisser son effectif. Si Mattéo Guendouzi était pressenti pour quitter Marseille cet été, le vice-champion du monde 2022 (7 sélections) a finalement des chances de rester avec le peu d'opportunité qu'offre la Premier League, Pablo Longoria n'ayant pas l'intention de brader un joueur dont il sait qu'il peut facilement rebondir et retrouver une très grose valeur sur le marché des transferts.