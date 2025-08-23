OM ‍: Gros clash entre Joel Ordóñez et Bruges

Dans : OM.

L’Olympique de Marseille n’est pas près d’accueillir son défenseur central. En négociation avec le club Bruges concernant Joel Ordóñez, le club de la cité phocéenne fait face au changement d’humeur des Belges. Bruges ne veut plus vendre le défenseur équatorien. Un clash entre le joueur et le club a débuté ce samedi.

Les péripéties de l’Olympique de Marseille ne sont jamais terminées. Après avoir vécu une semaine intense, le club de la cité phocéenne vit un nouveau retournement de situation. Après avoir tenté de résoudre les dissensions entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, l’OM doit maintenant faire face au Club Bruges. La formation belge a changé son fusil d’épaule concernant Joel Ordóñez. Le défenseur équatorien n’est plus à vendre. C’est ce qu’affirme le journaliste Sacha Tavolieri sur la plateforme X. Le défenseur de 21 ans et son club vont partir au clash.

Joel Ordóñez veut rejoindre l’OM

🚨 🔵⚪️ EXCLUSIF : Le Club Brugge a décidé DE NE PLUS VENDRE Joël Ordoñez!



😡 L’Equatorien est furieux contre les dirigeants brugeois et est parti au clash. Ce matin, L’Equatorien a séché l’entraînement après en voir informé Nicky Hayen. Il veut rejoindre l’OM.



Ce samedi, le journaliste belge explique que Bruges évoque une erreur de coordination entre le propriétaire du club et la direction. Le boss du club belge veut conserver son joueur pour cette saison. Joel Ordóñez est furieux et souhaite rejoindre le sud de la France au plus vite. L’Équatorien aux huit sélections ne s’est pas présenté à l'entraînement ce samedi. De son côté l’Olympique de Marseille s’était aligné sur les demandes de la direction de Bruges concernant le prix demandé. Marseille avait transmis une offre de 25 millions d’euros et cinq millions de bonus avec un pourcentage à la revente pour tenter de s’offrir Joel Ordóñez. Depuis quelques jours, le joueur a fait part de son envie de rejoindre Roberto de Zerbi pour travailler avec l’Italien. Le futur du joueur reste très flou et la situation est désormais très tendue. L’OM de son côté va devoir se concentrer sur sa rencontre face au Paris FC ce samedi, dans un contexte plus que tendu. Il ne restera derrière que quelques jours dans ce mercato estival pour trouver le défenseur central tant voulu par Roberto de Zerbi.