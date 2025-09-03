OM ‍: Greenwood vendu en Arabie Saoudite d'ici 8 jours ‍?

Dans : OM.

Par Nathan Hanini

Le mercato d'été s'est terminé lundi à 21 heures dans les grands pays européens. Mais certains championnats n’ont pas encore terminé leurs emplettes. L’Arabie Saoudite surveille encore de près certains joueurs, comme Mason Greenwood.

Les principaux championnats européens ont fermé les portes du mercato estival lundi soir. Mais d’autres ligues ont un peu plus de temps pour parfaire les effectifs. C’est le cas de l’Arabie Saoudite. Les clubs de Saudi Pro League ont encore jusqu’au 11 septembre pour se renforcer, et ils n'hésiteront pas à le faire, d'autant que les budgets de ces équipes sont quasiment illimités. Ce mercredi matin, le média espagnol AS fait le point sur les joueurs du Vieux Continent courtisés par les clubs saoudiens. Mason Greenwood fait partie des noms cochés, l'attaquant anglais de l'Olympique de Marseille ayant déjà été cité comme une cible possible de l'Arabie Saoudite au coeur de l'été, sans que cela se concrétise par une offre transmise à l'OM.

La menace de l’Arabie Saoudite est de retour

𝐅𝐨𝐜𝐮𝐬 𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐩𝐭𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫 🎮



Nos Olympiens auront 5️⃣ rendez-vous dans ce mois de septembre dont 2️⃣ en @ChampionsLeague 🏆 pic.twitter.com/Q7FqaebDjB — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 3, 2025

L’attaquant de l’Olympique de Marseille a affirmé pendant tout l’été sa volonté de rester du côté de la cité phocéenne. L’ancien joueur de Manchester United a tout de même fait l’objet d’intérêt de la part du Moyen-Orient. De son côté, Pablo Longoria a toujours été intransigeant avec celui a choisi la nationalité jamaïquaine après avoir été mis à l'écart de l'Angleterre pour les raisons que l'on sait. Mais ce mercredi matin, le quotidien sportif espagnol AS explique que l’ancien joueur de Getafe est courtisé. « On parle de certains noms qui affecteraient fortement leurs clubs s'ils partaient. Il faudra attendre quelques jours pour savoir si la menace saoudienne affecte l'Europe » écrit notamment le quotidien espagnol, qui cite donc Mason Greenwood parmi les cibles de la Saudi Pro League d'ici au 11 septembre.

Greenwood vendu en Arabie Saoudite ?

Cependant, pour l’instant, aucune offre concrète n’est tombée sur le bureau de Pablo Longoria et Medhi Benatia, et l’OM veut conserver son meilleur buteur de la saison dernière pour disputer la Ligue des champions. Pour rappel, la Saudi Pro League a déjà dépensé 473 millions d’euros sur le marché des transferts. Il reste désormais une grosse semaine aux formations du Vieux Continent pour résister à la tentation.