OM ‍: Greenwood en Arabie Saoudite, ça va être monstrueux

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Selon la presse espagnole, l’Arabie Saoudite est prête à miser gros sur Mason Greenwood cet été. Un transfert loin d’être impossible et qui pourrait rapporter énormément d’argent à l’OM.

Il y a quelques jours, le média Fichajes lançait une petite bombe en affirmant que Mason Greenwood était dans le viseur de plusieurs clubs saoudiens dont Al-Nassr, où évolue un certain Cristiano Ronaldo. Malgré ses 17 buts et ses 4 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, l’attaquant de l’Olympique de Marseille ne sera pas retenu en cas de proposition importante, un an après son transfert pour 25 millions d’euros en provenance de Manchester United. Son attitude ne fait pas l’unanimité en Provence, où certains de ses coéquipiers se lassent de la nonchalance du joueur et de son manque d’efforts défensifs sur le terrain.

Chelsea have no plans to sell Moises Caicedo, despite genuine interest from Al-Nassr, as @mcgrathmike called. £115m paid, and valuation significantly higher now.🇪🇨



Nassr in for a big summer. Also working on a wide attacker, and expect to renew Cristiano Ronaldo's contract soon… pic.twitter.com/0z2lGm9laE — Ben Jacobs (@JacobsBen) April 16, 2025

Roberto De Zerbi a également du mal avec Mason Greenwood, qu’il défend toujours publiquement, mais dont il attend beaucoup plus. Par conséquent, une offre venue d’Arabie Saoudite pourrait bien faire le bonheur du club olympien. Cette proposition n’est pas encore arrivée sur le bureau de Pablo Longoria, mais l’hypothèse de voir l’ailier anglais en Saudi Pro League n’est pas impossible selon Ben Jacobs. Sans citer le nom de Mason Greenwood, le spécialiste de Give me Sport et de Talk Sport a confirmé que le club d’Al-Nassr souhaitait frapper un grand coup cet été avec la recrutement d’un ailier de très haut niveau.

Al-Nassr va faire un mercato explosif

Le média ajoute par ailleurs qu’Al-Nassr ne lésinera pas sur les moyens, aussi bien pour faire venir son futur ailier que pour prolonger Cristiano Ronaldo, lequel va étendre son contrat à des conditions salariales similaires à ce qu’il perçoit actuellement. Autant dire que pour Marseille, négocier avec Al-Nassr pourrait être la très belle idée du mercato estival, avec la possibilité de toucher le pactole en cas de transfert de Mason Greenwood. La semaine passée, la presse espagnole expliquait que l’Arabie Saoudite n’hésiterait pas à mettre 90 millions d’euros sur la table pour s’offrir le numéro dix de l’OM. A un tel prix, Pablo Longoria n’hésitera pas et amènera lui-même le footballeur de 23 ans à l’aéroport, d’autant que Marseille devra reverser 50% du futur transfert à Manchester United.