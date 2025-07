OM ‍: Greenwood an Arabie Saoudite, l'offre folle

Dans : OM.

Par Nathan Hanini

Alors que l’Olympique de Marseille est en pleine préparation pour la saison prochaine, des incertitudes planent encore sur l’effectif. Des recrues sont encore attendues, mais certains imprévus pourraient rebattre les cartes.

Auteur d’une préparation solide et encore buteur lors de la dernière rencontre amicale face à Gérone, Mason Greenwood est l’un des éléments phares de l’attaque de l’OM. Dans une saison où le club de la Cité Phocéenne retrouve la prestigieuse Ligue des champions, Roberto de Zerbi va compter sur l’ancien de Manchester United. Le technicien italien a par ailleurs encensé son joueur à l’issue de la rencontre face à Girona. « Il a été top. Il s’est présenté encore sous son meilleur visage. On a un autre Mason cette année. On sent les fruits de sa première saison à l’OM, il a gagné en régularité, il a travaillé pendant les vacances. S’il continue comme ça… Il est plus fort que les autres, » explique-t-il. Mais ce dimanche, les médias saoudiens annoncent que le club d'Al Nassr a fait de l’ailier de 23 ans une priorité.

Un duel Greenwood – Anthony

La situation sur l’aile droite :



Otavio 🇵🇹 va partir.



Le club veut ABSOLUMENT Mason Greenwood 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pour le remplacer.



La piste numéro 2 s’agit d’Antony en cas d’échec. pic.twitter.com/lzrM5GMyw4 — Al-Nassr France 🇸🇦 (@AlNassrFrance) July 27, 2025

Alors que le club Saoudien va perdre Otavio, les pistes pour remplacer le Portugais sont lancées. BryanNassr, journaliste saoudien dévoile que le club de Saudi Pro League a fait de Mason Greenwood sa priorité. Arrivé l’été dernier pour 26 millions d’euros sur les bords de la Canebière, le joueur de 23 ans s’est tout de suite imposé en Ligue 1. Courtisé, l’OM veut garder l’ancien international anglais. Les premières rumeurs évoquent donc un intérêt de Al Nassr mais aucun prix n’est paru.

Pour rappel, Manchester United possède 50% du prix de la revente de l’Anglais. En évoquant le club mancunien, il mène à la deuxième piste d’Al Nassr. C’est Anthony qui est également ciblé. Foot Mercato dévoile qu’une offre de 60 millions d’euros a été formulée aux Red Devils pour s’attacher les services du Brésilien. Un feuilleton qui pourrait animer la fin de l’été marseillais.